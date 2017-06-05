Новый арт-объект установили на смотровой площадке в Белгороде

16:45

Подзорная труба появилась на территории БГТУ им. В. Г. Шухова во время Межвузовского молодёжного фестиваля «Русь Заповедная 3: Жить и работать в России».

Навигационную трубу на смотровой площадке возле фонтана создала креативная группа дизайн-студии «М207», чья немалая часть сотрудников является выпускниками БГТУ им. В. Г. Шухова.

У основания подзорной трубы расположены элементы шуховской башни, что придаёт воплощённой задумке индивидуальность. На круглом массивном основании из нержавеющей стали нанесена лазерная гравировка карты той части города, которая просматривается из трубы. Больший сектор круга основания заполнен выгравированным фирменным паттерном «технолога».

Участники фестиваля «Русь Заповедная 3: Жить и работать в России» посетили новую городскую достопримечательность и отметили, что Белгород со смотровой площадки виден, как на ладони, а здания и сооружения можно рассмотреть в деталях, рассказали в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы БГТУ им. В. Г. Шухова