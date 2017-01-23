В Белгороде:

Новым начальником департамента строительства и архитектуры Белгорода стал Василий Голиков

09:40
23 Января 2017
5157
0

Сегодня, 23 января, на оперативном совещании мэр Белгорода Константин Полежаев представил нового главу департамента.

При этом Константин Полежаев выразил надежду, что департамент строительства и архитектуры под руководством нового начальника будет соблюдать сроки исполнения поручений и будет искать креативный подход в своей деятельности.

До получения этой должности 36-летний Василий Голиков занимал пост заместителя главного инженера – руководителя службы филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация», сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

голиков

Справка. Василий Голиков родился в 1980 году в Белгороде. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики информатики и Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности «городское строительство и хозяйство». Является кандидатом технических наук.

Фото пресс-службы администрации Белгорода 

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11373
В Белгороде найдена Елизавета Рисик
10818
Эпидемия гриппа накрыла Белгородскую область
10788
Уголовное дело расследуется по факту смерти пациентки во время пластической операции в Белгороде
9742
В Дубовом объявлен план «Перехват» для поимки убийцы
8007
Продолжаются поиски белгородца, пропавшего после новогоднего корпоратива
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика