Новым начальником департамента строительства и архитектуры Белгорода стал Василий Голиков

09:40

Сегодня, 23 января, на оперативном совещании мэр Белгорода Константин Полежаев представил нового главу департамента.

При этом Константин Полежаев выразил надежду, что департамент строительства и архитектуры под руководством нового начальника будет соблюдать сроки исполнения поручений и будет искать креативный подход в своей деятельности.

До получения этой должности 36-летний Василий Голиков занимал пост заместителя главного инженера – руководителя службы филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация», сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.





Справка. Василий Голиков родился в 1980 году в Белгороде. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики информатики и Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности «городское строительство и хозяйство». Является кандидатом технических наук.

Фото пресс-службы администрации Белгорода