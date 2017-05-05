В Белгороде:

Новую школу в микрорайоне «Луч» Белгорода построят к концу 2017 года

10:08
05 Мая 2017
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Здание будет четырёхэтажным. Проект рассчитан на 960 учащихся.

Строительство ведётся неподалёку от детского сада № 18. Предполагается, что вместе со старшими учениками новое здание будут посещать и дошколята. Это поможет им более плавно стать первоклассниками.

Как отмечает мэр Белгорода Константин Полежаев, одна из главных целей строительства – ликвидация в городских школах второй смены. Новая школа ослабит нагрузку на 49-ю, которая находится недалеко от строящегося здания и перегружена учениками, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

Фото пресс-службы мэрии Белгорода


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