В Белгороде:

Новогодний «Манекен челлендж» прошёл в Белгороде

17:45
27 Декабря 2016
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Около ста детей, студентов, работников ярмарки, прохожих и даже представителей СМИ дружно замерли на Соборной площади 27 декабря.

Пространство для нового популярного флешмоба разделили на несколько участков. Первыми замерли в позах разной степени удобства работники и покупатели ярмарки. Далее «фигуры» постепенно переместились к горке. Дети сгруппировались в Шаре желаний и с Дедом Морозом. Главная сложность была в том, чтобы не пошевелиться, пока вас снимают на видеокамеру.

Современная вариация на тему старой детской игры «Море волнуется раз», в которой нужно по команде замереть, изобразив интересную фигуру, появилась в Сети в октябре этого года и за короткое время набрала бешеную популярность. Многие звёзды спорта, шоу-бизнеса выкладывали свои «Манекен челленджи». Так, вся сборная Англии по футболу «застыла» прямо на поле во время игры после гола в ворота Испании.

Студентки первого курса университета кооперации, экономики и права Настя Бондаренко, Марина Машкова, Марина Реутова, Лиза Агафонова перед флешмобом не тренировались, но быстро нашлись, что показать – на удачу рядом оказалась баба Яга с метлой: «Такого у нас в городе ещё не было, поэтому решили поучаствовать. Это прикольная, весёлая забава».

Руководитель управления молодёжной политики города Белгорода Владимир Мерзликин рассказал, что в праздники горожан ожидает ещё много всего интересного.

Мы проведём и другие новогодние мероприятия на Соборной площади. Здесь отличная инфраструктура, музыка, освещение, каток. Будут тематические дискотеки, будем креативить и дальше.

Владимир Мерзликин

Напомним, ИА «Бел.Ру» также стало участником флешмоба «Манекен челлендж».

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