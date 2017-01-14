Новогодние гвозди: белгородцы осваивают кузнечное дело

15:34

14 января на фестивале «Встреча зимы по-кузнечному» в Белгороде любой желающий смог выковать авторский гвоздь со смайлом на шляпке и увидеть шедевры местных мастеров.

Кузнецы в Белгороде не просто существуют, но и могут похвастать своим мастерством на всю Россию – в прошлом году привезли два первых места со Всероссийского чемпионата по художественной ковке в Челябинске.

Самое главное – кузня в Белгороде есть, есть кузнецы, хорошие мастера. Мы пытаемся «выйти в люди», показать, что из металла можно не просто лопату сделать, а настоящую красоту. Конечно, в 21 веке технологии входят и в кузнечное дело – используются станки-плазморезы ЧПУ, в разработке эскизов применяются компьютерные программы, но сам процесс создания не изменился за века – это всё так же огонь, наковальня и руки мастера. В ноябре мы провели фестиваль «Кузьминки», надеемся на поддержку и интерес горожан, тогда будем проводить мероприятия хотя бы раз в три месяца. Юрий Горбань руководитель творческой группы «Кузня31»

Саша и Маша Духновы, брат и сестра 5 и 3 лет, впервые взяли в руки молоток. И если Машу пришлось поставить на наковальню, чтобы она смогла хотя бы стукнуть по раскрасневшейся от высокой температуры заготовке, то Саша на пару с мастером практически до конца освоил процесс ковки. Саша рассказал, что учится всему новому: «Мне здесь очень понравилось, всё интересно. Делать гвоздь было сложно, но я пытаюсь учиться и всё пробовать сам».

Фестиваль проходит по адресу Щорса, 93 и продлится до 17 часов.

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