Новая поликлиника в Западном округе Белгорода объединит 11 офисов семейных врачей

18:12

Объект реализуется по принципу государственно-частного партнёрства в рамках проекта «Управление здоровьем» совместно с компанией «Евромед».

Поликлиника «МедКон» расположится по адресу: улица Везельская, 156. Здесь откроются 11 офисов семейных врачей для оказания качественных медицинских услуг жителям юго-западного и Левобережного районов Белгорода и жителям сёл Пушкарное и Драгунское Белгородского района.

Помимо этого приём в поликлинике будут вести 17 врачей различного направления, среди которых – кардиолог, эндокринолог, невролог, хирург, отоларинголог и акушер-гинеколог. В медучреждении можно будет сделать УЗИ, рентген, эндоскопию и биопсию и сдать различные виды анализов. На третьем этаже будут созданы две палаты дневного стационара.

Открытие поликлиники намечено на 5 августа 2017 года. В здании уже закончены работы по теплоснабжению, в настоящее время заводится электричество.

Отвечая на вопрос мэра города Константина Полежаева о транспортной доступности поликлиники, директор ООО «МедКон» Владимир Луценко рассказал, что в настоящее время к ней ходят маршруты автобусов № 19 и 44. Но учреждение планирует на договорной основе сотрудничать со службой такси, которая бесплатно будет доставлять до места жительства пожилых людей, ветеранов и людей с ограниченными возможностями.

Глава администрации Белгорода, ознакомившись с учреждением, поручил оснастить его подъёмными устройствами для людей с ограниченными возможностями и ускорить срок сдачи здания в эксплуатацию.

После ввода в эксплуатацию взрослой поликлиники, рядом планируется возвести детскую. Стоимость всего проекта, инвестором которого выступает «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй», составляет около 250 млн рублей. Медицинские услуги населению будут оказываться бесплатно по полисам ОМС, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото пресс-службы администрации Белгорода