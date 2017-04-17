Новая маршрутная сеть общественного транспорта создана в Белгороде

09:37

Горожане могут высказать замечания или внести предложения.

Департамент строительства и транспорта региона, мэрия Белгорода, районная администрация и БГТУ им. В. Г.Шухова проработали существующую маршрутную сеть общественного транспорта и изменили её. Они сделали это для улучшения организации регулярных пассажирских перевозок в Белгородской агломерации.





Посмотреть изменения в городских и пригородных маршрутах можно здесь.

Как информировали в профильном ведомстве, белгородцы могут высказать свои пожелания и замечания по поводу создания новой маршрутной сети. Обращаться можно в администрацию Белгорода (по городским маршрутам) по телефону (4722) 23-30-88 или на электронную почту: otdeltrans.adm31@gmail.com, в администрацию Белгородского района (по пригородным маршрутам) по телефону (4722) 26-44-08 или belrn_stroyotd@mail.ru и в адрес департамента строительства и транспорта Белгородской области по телефону (4722) 32-02-96 и на mail@belgorodstroy.ru.