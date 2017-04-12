Ночью пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в центре Белгорода

10:28

В 00:54 12 апреля на улице Князя Трубецкого произошёл пожар в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки.

45 жителей подъезда огнеборцы эвакуировали, с помощью автолестницы они спасли двух жильцов загоревшейся квартиры – 33-летнего мужчину и 28-летнюю женщину. Необходимости в их госпитализации не было.

Пожар полностью ликвидировали к 01:16. В результате происшествия полностью повреждена комната, на всей площади квартиры закопчены стены и потолок. Причина пожара выясняется.

В ликвидации возгорания были задействованы дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей, спасательная часть и спасатели города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В 05:24 11 апреля в селе Алексеевка Корочанского района загорелась времянка. Огонь полностью повредил кровлю строения. Предполагаемой причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Пожар был потушен к 06:05.

В 18:45 в селе Выезжее Ивнянского района огонь по неизвестной пока причине охватил сарай. Строение сгорело полностью, произошло обрушение кровли. Пожар ликвидирован в 19:33.

В 19:00 загорелось неэксплуатируемое здание на улице Рабочей в Шебекино. На первом этаже сгорел матрас. Его принадлежность и причину возгорания выясняют специалисты. Пожар был потушен спустя 11 минут.