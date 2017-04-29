В Белгороде:

«Ночные волки» весенним мотопробегом открыли мотосезон в Белгороде

17:37
29 Апреля 2017
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Около 400 байкеров из Белгородской и Курской областей колонной проехали по городу и области, а также посетили Холкинский монастырь.

Стартовал пробег от ротонды на северном въезде, после чего в Белгород мотоциклисты проследовали по улицам города и отправились в Чернянский район.

Президент белгородского отделения мотоклуба «Ночные волки» Александр Чуйков на старте мотопробега попросил быть аккуратными на дороге, «без обгонов и задних колёс», и рассказал, какие ещё массовые заезды планируются в этом году: «31 мая традиционно отпразднуем день рождения нашего клуба, а в августе белгородцы отправятся на грандиозное байкшоу в Севастополе, которое собирает до 250 тысяч человек».

Вечером праздник по поводу открытия мотосезона продолжится развлекательной программой в ТЦ «МегаГринн».

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