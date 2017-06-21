В Белгороде:

Ночные автобусы пустят в Белгороде в «Самый длинный день в году»

16:57
21 Июня 2017
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В ночь с 21 на 22 июня в областном центре будут ограничены движение и стоянка автотранспорта в целях обеспечения безопасности при проведении мероприятий, посвящённых героико-патриотической акции. 

21 июня с 23:00 до окончания мероприятий будут ограничены остановка и стоянка транспортных средств по улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковской).

22 июня с 02:00 до окончания мероприятий будут перекрыты:

·        ул. Попова (от проспекта Славы до ул. Харьковской),

·        ул. Харьковская (от ул. Попова до ул. Супруновской),

·        Гражданский проспект (от ул. Н.Чумичова до ул. Попова),

·        ул. Победы (от ул. Попова до Театрального проезда).

В этот же день с 09:00 до окончания мероприятий будут перекрыты:

·        Театральный проезд (от проспекта Славы до ул. Победы),

·        Свято-Троицкий бульвар (от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской),

·        проезжая часть в районе здания Правительства Белгородской области (от ул. Попова до Театрального проезда).

Для участников акции 22 июня с 02:00 будет организовано движение автобусов по маршрутам:

·        Аэропорт – пр. Б. Хмельницкого – пр. Славы – ул. Попова – музей-диорама.

·        Магазин «Океан» – ул. Костюкова – БГТУ им. Шухова – ул. Губкина – ул. Королёва – ул. Щорса – пр. Б. Хмельницкого – пр. Славы – ул. Попова – музей-диорама.

·        Рынок «Спутник» – ул. Губкина – ул. Щорса – пр. Б. Хмельницкого – пр. Славы – ул. Попова – музей-диорама.

·        Остановка «Луч» – ул. Щорса – пр. Б. Хмельницкого – пр. Славы –
ул. Попова – музей-диорама.

На каждом остановке автобус будет ожидать пассажиров около двух-трёх минут.

Акция стартует у центрального входа музея-диорамы «Огненная дуга. Курское направление» с 02:30.

 


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