Ночные автобусы пустят в Белгороде в «Самый длинный день в году»

16:57

В ночь с 21 на 22 июня в областном центре будут ограничены движение и стоянка автотранспорта в целях обеспечения безопасности при проведении мероприятий, посвящённых героико-патриотической акции.

21 июня с 23:00 до окончания мероприятий будут ограничены остановка и стоянка транспортных средств по улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковской).

22 июня с 02:00 до окончания мероприятий будут перекрыты:

· ул. Попова (от проспекта Славы до ул. Харьковской),

· ул. Харьковская (от ул. Попова до ул. Супруновской),

· Гражданский проспект (от ул. Н.Чумичова до ул. Попова),

· ул. Победы (от ул. Попова до Театрального проезда).

В этот же день с 09:00 до окончания мероприятий будут перекрыты:

· Театральный проезд (от проспекта Славы до ул. Победы),

· Свято-Троицкий бульвар (от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской),

· проезжая часть в районе здания Правительства Белгородской области (от ул. Попова до Театрального проезда).

Для участников акции 22 июня с 02:00 будет организовано движение автобусов по маршрутам:

· Аэропорт – пр. Б. Хмельницкого – пр. Славы – ул. Попова – музей-диорама.

· Магазин «Океан» – ул. Костюкова – БГТУ им. Шухова – ул. Губкина – ул. Королёва – ул. Щорса – пр. Б. Хмельницкого – пр. Славы – ул. Попова – музей-диорама.

· Рынок «Спутник» – ул. Губкина – ул. Щорса – пр. Б. Хмельницкого – пр. Славы – ул. Попова – музей-диорама.

· Остановка «Луч» – ул. Щорса – пр. Б. Хмельницкого – пр. Славы –

ул. Попова – музей-диорама.

На каждом остановке автобус будет ожидать пассажиров около двух-трёх минут.

Акция стартует у центрального входа музея-диорамы «Огненная дуга. Курское направление» с 02:30.