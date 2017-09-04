В Белгороде:

Несколько улиц временно останутся без электроэнергии в Белгороде

17:43
04 Сентября 2017
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С 5 по 10 сентября в областном центре проведут плановый ремонт оборудования подстанций.

5 сентября без света останутся несколько домов по улице Орлова, по улице Овражной, Анощенко, Весенней и других.

6 сентября электроэнергию частично отключат в переулке Гоголя и пятом Заводском.

7 сентября в числе таких улиц: Мичурина, Некрасова, Шершнёва. 8 сентября к ним добавится проспект Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба мэрии.

Более подробную информацию можно узнать здесь.


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