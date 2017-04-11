Неприятный запах в Белгороде: представители «Цитробела» винят во всём погоду, мэрия заявляет о нарушениях
В редакцию информагенства пришло письмо за подписью председателя профкома ООО «Цитробел» Елены Морозовой.
Если резюмировать содержащуюся в письме информацию, можно сказать, что работники предприятия (по понятным причинам) выступают против его закрытия и за конструктивный диалог с городскими властями.
Завод
Также представитель профсоюза «Цитробела» касается причин появления неприятного запаха в Белгороде.
«Причина общественностью установлена – поля фильтрации предприятия. Очевидно, что текущей весной ситуация особенная, и запах от полей фильтрации мог присутствовать далеко за пределами Болховца. Какая причина этому – не совсем понятно. Локальные очистные сооружения, по утверждениям предприятия, работали в таком же режиме, как и в прошлые годы, аварийных ситуаций не было, вероятная причина обострения запаха от полей фильтрации – всё же погодные условия».
К тому же, по её мнению, кроме завода, в округе достаточно других потенциальных источников запахов. И это не мешает застройщикам возводить дома вблизи от площадей «Цитробела».
«Кроме того, отстойники завода – далеко не единственный источник запахов в городе и округе. <…> Чем объяснит администрация города тот факт, что участки под строительство выдаются в санитарно-защитной зоне полей фильтрации? Что этот район застраивается темпами по улице в год, и всё ближе и ближе к полям фильтрации?»
Важно также и то, что завод, по утверждению его руководства, соблюдает экологические нормы.
«Как говорят в соцсетях, необходимо закрыть предприятие, но предприятие утверждает, что работает с соблюдением законодательства, контролирующие органы согласны, что опасности для здоровья и окружающей среды нет».
Мэрия
Со своей стороны глава департамента экономразвития мэрии Белгорода Дмитрий Алдаев заявил, что с предприятием ведётся работа по понуждению к исполнению требований закона.
Администрацией Белгорода совместно с Росприроднадзором проводятся профилактические мероприятия по понуждению собственников предприятия к наведению порядка и исполнению природоохранных и экологических норм. Наша основная цель – понудить собственника предприятия соблюдать действующее законодательство в сфере природоохранных норм и экологии. В суд направлены претензионные материалы в целях устранения выявленных нарушений. Приостановление деятельности предприятия возможно как крайняя мера, но это не самоцель.
Дмитрий Алдаев
руководитель департамента экономического развития администрации Белгорода
Собственники «Цитробела» арендуют землю у городских властей. Срок аренды истекает в июле 2017 года. По словам Дмитрия Алдаева, обращений о пролонгации договора пока не поступало.
Как принудительную меру, прекращение договора аренды мы, конечно, не рассматриваем. Мы надеемся, что предприятие сохранит свою работоспособность и 366 рабочих мест, которые на сегодняшний день на нём созданы. И сохранит ту заработную плату, которая выше рекомендованного регионального норматива. Предприятие сейчас активно работает с Росприроднадзором, оказывает нам всестороннюю поддержку.
Дмитрий Алдаев
руководитель департамента экономического развития администрации Белгорода
Завтра, 12 апреля, материалы о несоблюдении экологического законодательства в отношении «Цитробела» будут рассматриваться в Октябрьском районном суде областного центра.