Неприятный запах в Белгороде: представители «Цитробела» винят во всём погоду, мэрия заявляет о нарушениях

17:49

В редакцию информагенства пришло письмо за подписью председателя профкома ООО «Цитробел» Елены Морозовой.

Если резюмировать содержащуюся в письме информацию, можно сказать, что работники предприятия (по понятным причинам) выступают против его закрытия и за конструктивный диалог с городскими властями.

Завод

Также представитель профсоюза «Цитробела» касается причин появления неприятного запаха в Белгороде.

«Причина общественностью установлена – поля фильтрации предприятия. Очевидно, что текущей весной ситуация особенная, и запах от полей фильтрации мог присутствовать далеко за пределами Болховца. Какая причина этому – не совсем понятно. Локальные очистные сооружения, по утверждениям предприятия, работали в таком же режиме, как и в прошлые годы, аварийных ситуаций не было, вероятная причина обострения запаха от полей фильтрации – всё же погодные условия».

К тому же, по её мнению, кроме завода, в округе достаточно других потенциальных источников запахов. И это не мешает застройщикам возводить дома вблизи от площадей «Цитробела».

«Кроме того, отстойники завода – далеко не единственный источник запахов в городе и округе. <…> Чем объяснит администрация города тот факт, что участки под строительство выдаются в санитарно-защитной зоне полей фильтрации? Что этот район застраивается темпами по улице в год, и всё ближе и ближе к полям фильтрации?»

Важно также и то, что завод, по утверждению его руководства, соблюдает экологические нормы.

«Как говорят в соцсетях, необходимо закрыть предприятие, но предприятие утверждает, что работает с соблюдением законодательства, контролирующие органы согласны, что опасности для здоровья и окружающей среды нет».

Мэрия

Со своей стороны глава департамента экономразвития мэрии Белгорода Дмитрий Алдаев заявил, что с предприятием ведётся работа по понуждению к исполнению требований закона.

Администрацией Белгорода совместно с Росприроднадзором проводятся профилактические мероприятия по понуждению собственников предприятия к наведению порядка и исполнению природоохранных и экологических норм. Наша основная цель – понудить собственника предприятия соблюдать действующее законодательство в сфере природоохранных норм и экологии. В суд направлены претензионные материалы в целях устранения выявленных нарушений. Приостановление деятельности предприятия возможно как крайняя мера, но это не самоцель. Дмитрий Алдаев

руководитель департамента экономического развития администрации Белгорода

Собственники «Цитробела» арендуют землю у городских властей. Срок аренды истекает в июле 2017 года. По словам Дмитрия Алдаева, обращений о пролонгации договора пока не поступало.

Как принудительную меру, прекращение договора аренды мы, конечно, не рассматриваем. Мы надеемся, что предприятие сохранит свою работоспособность и 366 рабочих мест, которые на сегодняшний день на нём созданы. И сохранит ту заработную плату, которая выше рекомендованного регионального норматива. Предприятие сейчас активно работает с Росприроднадзором, оказывает нам всестороннюю поддержку. Дмитрий Алдаев

руководитель департамента экономического развития администрации Белгорода

Завтра, 12 апреля, материалы о несоблюдении экологического законодательства в отношении «Цитробела» будут рассматриваться в Октябрьском районном суде областного центра.