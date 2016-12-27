В Белгороде:

Некоммерческие организации могут получить субсидии в Белгороде

14:34
27 Декабря 2016
24
0

Соответствующий конкурс проводит Управление социальной защиты населения городской администрации.

Социально ориентированные некоммерческие организации с 29 декабря текущего года могут подать заявку на получение субсидий в следующем году. Средства будут предоставлены из бюджета Белгорода.

Конкурс проводится по 15 приоритетным направлениям, в том числе по социальной поддержке и защите граждан, профилактике социального сиротства, поддержке материнства, отцовства и детства, социальной адаптации инвалидов и их семей.

Отнести заявку необходимо в любой из рабочих дней до 1 февраля в Управление социальной защиты населения администрации Белгорода по адресу: ул. Князя Трубецкого, д. 62, каб. 408 с 09:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Узнать подробную информацию о правилах и сроках проведения конкурса можно здесь.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11913
В расследовании исчезновения Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой в Старом Осколе появился второй обвиняемый
10614
Белгородские власти возьмутся за арендодателей жилья, чтобы пополнить бюджет области
7689
Белгородский холдинг закрывает производство мяса утки
5590
Евгений Савченко пригласил на белгородские предприятия харьковских специалистов
5250
15-й парад Дедов Морозов открыл Центральную ёлку Белгорода
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика