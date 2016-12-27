Некоммерческие организации могут получить субсидии в Белгороде

14:34

Соответствующий конкурс проводит Управление социальной защиты населения городской администрации.

Социально ориентированные некоммерческие организации с 29 декабря текущего года могут подать заявку на получение субсидий в следующем году. Средства будут предоставлены из бюджета Белгорода.

Конкурс проводится по 15 приоритетным направлениям, в том числе по социальной поддержке и защите граждан, профилактике социального сиротства, поддержке материнства, отцовства и детства, социальной адаптации инвалидов и их семей.

Отнести заявку необходимо в любой из рабочих дней до 1 февраля в Управление социальной защиты населения администрации Белгорода по адресу: ул. Князя Трубецкого, д. 62, каб. 408 с 09:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Узнать подробную информацию о правилах и сроках проведения конкурса можно здесь.