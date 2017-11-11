Не кататься, а ездить: велоактивисты Белгорода рассказали, что их раздражает в центре города

20:58

11 ноября состоялась встреча велосипедистов и представителей департамента строительства и транспорта Белгородской области. Главная тема – развитие велоинфраструктуры и создание комфортной велосреды.

Областной департамент строительства и транспорта вместе с администрацией города при поддержке учёных БГТУ имени В.Г. Шухова запустили проект и разработали схему размещения велосипедной инфраструктуры в Белгороде и Белгородском районе. Главная задача – создать такую велотранспортую инфраструктуру, чтобы велосипед стал популярным видом транспорта.

В октябре прошёл воркшоп, где участники выработали предложения и рекомендации по улучшению существующих велосипедных маршрутов, а также созданию новых участков и велодорожек. Итог встречи — разработанная схема, с которой можно ознакомиться на портале «Активный горожанин» и высказать своё мнение. Команда проекта получила около 25 тыс. откликов от жителей города.

Велосипедисты предложили обсудить проект, разработанный по итогам воркшопа, с целью создать более удобную и востребованную велоинфраструктуру.

В Белгородском районе порядка 50 км велодорожек, но эти дорожки ведут в никуда. Нам нужно их объединить, создав инфраструктуру. Для того, чтобы велосипед не просто был развлечением, а стал средством передвижения, чтобы на нём не катались, а ездили. Очень много людей имеют велосипеды, но по разным причинам не имеют возможности передвигаться на них в городской среде. Константин Тетерин главный инженер Белгородоблпроекта

Всю велосипедную инфраструктуру Белгорода разделили на три части: центральная, интеграция вузов и тихие маршруты, то есть жилые кварталы.

Для спортивного катания уже есть часть инфраструктуры в Дубовом, Таврово, Соломино. К сожалению, они построены с ошибками. Хорошо, что мы в рамках существующего проекта исправим их. Но для тех, кто перемещается на велосипеде в городе, есть много проблем: бордюры, некорректно сделаны съезды, совмещение пешеходных и велосипедных потоков. Кошкин Константин член совета велоклуба «Роквелс»

Если раньше это обсуждалось в концептуально большом масштабе, то на сегодняшней встрече участников ждала практическая часть, а именно детализация городской инфраструктуры.

На встрече подробно обсудили маршруты в центральной части города. Некоторые велосипедисты приехали на своих «железных конях», чтобы прокатиться по одному из маршрутов и зафиксировать все проблемные участники, которые должны будут пройти детальную проработку.

Весной пересел из автомобиля на велосипед и не могу обратно пересесть. Если мы создадим такую инфраструктуру, то я думаю, для многих людей это будет огромный шаг вперёд, для тех, кто сомневался и думал: «Пересаживаться или не пересаживаться?». Сегодня не хватает объединения всех велосипедных маршрутов в единый, разделения пешеходных и велосипедных дорожек, потому что мы мешаем друг другу. Михаил Носков руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода



Программа будет рассчитана до 2020 года, но готовую схему планируется сдать уже до Нового года.

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