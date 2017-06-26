Наталья Гавриленко: Чаще всего работодатели предлагают подросткам неквалифицированный труд

11:32

Директор Белгородского центра занятости населения ответила на часто задаваемые вопросы по трудоустройству подростков летом.

В области реализуется проект «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время». Он рассчитан на подростков от 14 до 18 лет, условие для трудоустройства – отсутствие противопоказаний к труду.

Для получения первой работы нужно обратиться в Центр занятости с паспортом, СНИЛС и ИНН, затем написать заявление на временную работу. Для подростков моложе 16 лет необходимо письменное согласие родителей.

По словам Натальи Гавриленко, школьникам чаще всего работодатели предлагают неквалифицированную работу. Например, озеленителем, подсобным рабочим, рабочим по благоустройству территорий, уборщиком, укладчиком-упаковщиком. Возможны и другие варианты: курьер, лаборант, менеджер, маляр, плотник, слесарь или швея.

При этом за месяц школьник получит не меньше минимального размера месячной оплаты труда, то есть 7,5 тыс. рублей. Органы службы занятости населения также выплатят материальную поддержку – от 850 рублей до 1275 рублей за месяц работы.

Познакомиться с вакансиями для подростков можно в Центре занятости населения или на сайте «Работа в Радость».

Предполагается, что в этом году 1400 подростков получат свою первую работу, из них 800 юношей и девушек трудоустроятся в летние трудовые отряды, которые сформированы на базе 41 образовательного учреждения города. Они будут ремонтировать школьную мебель, убирать служебные помещения и благоустраивать школьные дворы.

Как отметила Наталья Гавриленко, белгородские подростки проявляют интерес к работе на предприятиях города. Они хотят работать на Белгородском хладокомбинате, в Белгорблагоустройство, в колхозе имени Горина, на швейной фабрике «Россиянка» и в других организациях.

Напомним, что 1172 подростка уже работают на белгородских предприятиях.

