Набережные Везёлки и Северского Донца в Белгороде приведут в порядок до осени

13:55

Их благоустройство стало частью программы по формированию комфортной городской среды.

В регионе

Программа строится на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Как отмечает губернатор Евгений Савченко, в целом на проект по созданию комфортной городской среды в России выделено 20 млрд федеральных денег.

Отрабатывается новый подход к формированию городской среды, который мы исповедуем уже много лет. То, что мы делали раньше, полностью вписывается в новые федеральные направления. В Губкине это началось ещё более 20 лет назад. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Глава региона обратил внимание на то, что от качества подготовки и выполнения программы будет зависеть и дальнейшее её финансирование из федерального центра.

«Дорожные карты» разработаны для каждого из четырёх муниципалитетов, которые участвуют в программе 2017 года. Все они уже сформировали адресный перечень территорий для благоустройства.

Особый акцент необходимо сделать на привлечение граждан к благоустройству территорий, их трудовое участие. Доля такого участия населения должна быть не менее 2 % от общей стоимости работ по благоустройству. Кроме того, Минстрой и правительство указывают на необходимость привлечения студенческих отрядов, молодых архитекторов в разработке дизайн-проектов, а также бизнес-сообщества. Юрий Галдун

заместитель губернатора Белгородской области

В Белгороде

Власти Белгорода, в частности, планируют по программе инвестировать в ремонт дворов в 2017 году 200 млн рублей, на благоустройство муниципальной общественной территории – 164 млн рублей.

Отбор дворов и общественных территорий для участия в программе был проведён с 10 марта по 10 апреля. Властям поступило 79 предложений по дворам и шесть – по общественным территориям. В итоге в программу попали 24 двора и благоустройство набережных в поймах рек Везёлка и Северский Донец.

Для обновления дворовых территорий архитекторы утвердили дизайн-проекты. Все 24 схемы благоустройства уже согласованы с жителями домов.

Параметры благоустройства набережных проходят стадию проектирования. Контракт на строительно-монтажные работы должен быть заключён до начала июля.

В целом проект благоустройства набережных в Белгороде охватывает порядка 19 км приречной территории города – от Кашарского проезда до Пикник-парка. Запланировано строительство новых мест отдыха, велодорожек, парковок, кортов, спортивных зон, детского городка.

В районе парка Победы организуют пространство для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Работы на городских набережных стартуют до начала июля и должны быть закончены в течение лета.