В Белгороде:

На сеанс сказкотерапии приглашают взрослых жителей Белгорода

11:32
11 Января 2017
675
0

У гостей вечера будет возможность познакомиться с одним из наиболее деликатных способов помощи человеку в решении психологической проблемы.

По словам организатора встречи – кандидата психологических наук, практикующего психолога Сергея Чеботарёва, сказкотерапия не имеет противопоказаний и почти «всеядна» по проблематике.

Этот вид терапии позволяет проводить работу через сказочные метафоры. Благодаря им клиенты (чаще всего взрослые люди) находят выход из затруднительных и на первый взгляд безвыходных ситуаций.

Занятие бесплатное. Оно пройдёт 11 января в кофейне «Калипсо» на проспекте Б. Хмельницкого. Начало – в 19:00.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

8911
Два автобуса столкнулись под Белгородом
8640
В Белгородской области во время нападения на состоятельную семью грабители убили мать на глазах у ребёнка
7438
Ложная организация появилась в Белгороде
6846
Молодожёны из Старого Оскола стали парой года
6351
Главную городскую ёлку демонтируют в Белгороде
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика