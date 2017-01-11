На сеанс сказкотерапии приглашают взрослых жителей Белгорода

11:32

У гостей вечера будет возможность познакомиться с одним из наиболее деликатных способов помощи человеку в решении психологической проблемы.

По словам организатора встречи – кандидата психологических наук, практикующего психолога Сергея Чеботарёва, сказкотерапия не имеет противопоказаний и почти «всеядна» по проблематике.

Этот вид терапии позволяет проводить работу через сказочные метафоры. Благодаря им клиенты (чаще всего взрослые люди) находят выход из затруднительных и на первый взгляд безвыходных ситуаций.

Занятие бесплатное. Оно пройдёт 11 января в кофейне «Калипсо» на проспекте Б. Хмельницкого. Начало – в 19:00.