На покупку здания школы в микрорайоне «Луч» в Белгороде выделят более 720 миллионов рублей

16:12

Распоряжение о соответствующих бюджетных инвестициях подписал глава города Константин Полежаев.

В документе отмечается, что нежилое здание школы в муниципальную собственность приобретается в рамках реализации федеральной и областной программ по созданию новых мест в общеобразовательных организациях региона. Школа в микрорайоне «Луч» общей площадью 16,8 тыс. м² и полезной площадью 13 тыс. м² рассчитана на 960 мест.

Муниципальным заказчиком по приобретению объекта выступит управление образования администрации Белгорода. Контракт должен быть заключён не позднее 15 ноября 2017 года.

Государственной регистрацией прав муниципальной собственности на школу и включением её в состав городской муниципальной казны займётся комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгорода.

На приобретение здания будут выделены денежные средства в размере 722,61 млн рублей. Инвестиции предоставит комитет финансов и бюджетных отношений администрации областного центра из городской казны. Средства на эти цели включены в бюджет на следующий год, указано в распоряжении.