На вокзале Белгорода полиция пресекла торговлю поддельным алкоголем с ацетоном и этилацетатом в составе

16:22

За продажу опасной спиртосодержащей жидкости предпринимательница оштрафована на 150 тысяч рублей.

17 ноября 2016 года жительница Белгорода, являясь индивидуальным предпринимателем, у неустановленного лица под видом водочной и коньячной продукции приобрела 27 бутылок спиртосодержащей жидкости, не имевших товаросопроводительных документов, по цене, значительно ниже рыночной. Жидкость была изготовлена в кустарных условиях и не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Приобретённые бутылки предпринимательница принесла и поставила в холодильную камеру в арендованном торговом павильоне, расположенном на первой платформе железнодорожного вокзала станции Белгород, где она торговала продуктами питания. Женщина рассчитывала продать спиртосодержащую жидкость по более высокой цене. Одну из бутылок она успела сбыть белгородцу.

Позже бутылки были обнаружены и изъяты сотрудниками городской полиции. Следствие установило, что жидкость с содержанием этилового спирта имела в своем составе ацетон и этилацетат, чем представляла непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Подсудимая полностью признала свою вину.

Свердловский районный суд Белгорода признал женщину виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей» и назначил ей наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба суда.