На улице Мичурина в Белгороде упавшее дерево повредило три автомобиля

13:05

Всего из-за налипания снега в областном центре упало четыре дерева.

19 апреля Белгород оказался в зоне атмосферного циклона с комплексом неблагоприятных погодных явлений в виде дождя и мокрого снега, гололедицы, тумана и усиления ветра. Выпавший мокрый снег обильно налип на кроны деревьев и линии электропередачи. В результате не выдержали четыре дерева, рассказали в управлении ГОЧС города.

В региональном ГУ МЧС России рассказали, что упавшее на улице Мичурина дерево повредило сразу три припаркованных автомобиля. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС распиливают ветки дерева для освобождения автомобилей.

Спасатели призывают горожан быть бдительными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок. Автомобили просят ставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укреплённых рекламных щитов и конструкций.

Пешеходам напоминают о необходимости быть предельно осторожными и внимательными, а родителям – о необходимости исключить бесконтрольные прогулки детей на улицах.

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области