На улице Мичурина в Белгороде упавшее дерево повредило три автомобиля
Всего из-за налипания снега в областном центре упало четыре дерева.
19 апреля Белгород оказался в зоне атмосферного циклона с комплексом неблагоприятных погодных явлений в виде дождя и мокрого снега, гололедицы, тумана и усиления ветра. Выпавший мокрый снег обильно налип на кроны деревьев и линии электропередачи. В результате не выдержали четыре дерева, рассказали в управлении ГОЧС города.
В региональном ГУ МЧС России рассказали, что упавшее на улице Мичурина дерево повредило сразу три припаркованных автомобиля. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС распиливают ветки дерева для освобождения автомобилей.
Спасатели призывают горожан быть бдительными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок. Автомобили просят ставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укреплённых рекламных щитов и конструкций.
Пешеходам напоминают о необходимости быть предельно осторожными и внимательными, а родителям – о необходимости исключить бесконтрольные прогулки детей на улицах.
Фото ГУ МЧС России по Белгородской области