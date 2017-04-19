В Белгороде:

На улице Мичурина в Белгороде упавшее дерево повредило три автомобиля

13:05
19 Апреля 2017
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Всего из-за налипания снега в областном центре упало четыре дерева.

19 апреля Белгород оказался в зоне атмосферного циклона с комплексом неблагоприятных погодных явлений в виде дождя и мокрого снега, гололедицы, тумана и усиления ветра. Выпавший мокрый снег обильно налип на кроны деревьев и линии электропередачи. В результате не выдержали четыре дерева, рассказали в управлении ГОЧС города.

В региональном ГУ МЧС России рассказали, что упавшее на улице Мичурина дерево повредило сразу три припаркованных автомобиля. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС распиливают ветки дерева для освобождения автомобилей.

Спасатели призывают горожан быть бдительными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок. Автомобили просят ставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укреплённых рекламных щитов и конструкций.

Пешеходам напоминают о необходимости быть предельно осторожными и внимательными, а родителям – о необходимости исключить бесконтрольные прогулки детей на улицах.

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области

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