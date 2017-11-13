В Белгороде:

На улице Корочанской в Белгороде временно отключат электричество

11:01
13 Ноября 2017
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Из-за планового  ремонта оборудования подстанций жильцам домов № 322-384 отключат электроэнергию 14 ноября. 

Электроэнергию на Корочанской отключат в 8:00. Вернут в этот же день в 17:00.

Также отключение коснётся жителей домов № 125-151, 162-168 на ул. 8 Марта. 15 ноября энергию отключат в 8:00 и вернут в 17:00.

16 ноября останутся без света дома на ул. Полевой (№78-88, № 77, 83) и в пер. Сторожевом (№ 2-18, № 17). Отключение – в 8:00, включение – в 17:00, сообщает пресс-служба городской администрации. 


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