На улице Корочанской в Белгороде временно отключат электричество

11:01

Из-за планового ремонта оборудования подстанций жильцам домов № 322-384 отключат электроэнергию 14 ноября.

Электроэнергию на Корочанской отключат в 8:00. Вернут в этот же день в 17:00.

Также отключение коснётся жителей домов № 125-151, 162-168 на ул. 8 Марта. 15 ноября энергию отключат в 8:00 и вернут в 17:00.

16 ноября останутся без света дома на ул. Полевой (№78-88, № 77, 83) и в пер. Сторожевом (№ 2-18, № 17). Отключение – в 8:00, включение – в 17:00, сообщает пресс-служба городской администрации.