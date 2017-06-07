На Троицкой площади в Белгороде отметили 5-летие со дня возрождения Белгородской митрополии

16:28

7 июня здесь состоялось Божественная литургия, участники которой могли поклониться святым мощам небесных покровителей Белгородской области – святителю Иоасафу и священномученику Никодиму (Кононову).

Решение о возрождении в Белгородской области древней Белгородской митрополии было принято 6-7 июня 2012 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. В её пределах были образованы две новые епархии – Губкинско-Грайворонская и Валуйско-Алексеевская, а возглавил митрополию владыка Иоанн.

За пять лет в епархиях митрополии начата реализация множества социальных, образовательных, культурных программ, строятся новые храмы, открываются духовно-просветительские центры, православные детские сады, создаются сестричества милосердия. Главными направлениями работы в 2017 году стали социальное и волонтёрское служение и взаимодействие с молодёжью.

Фото Николая Русанова