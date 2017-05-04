На территории белгородского замка пройдёт первый симфонический опэн- эйр

10:38

Перед гостями праздника выступят симфонический оркестр Белгородской филармонии (дирижёр Дмитрий Филатов) и молодёжный симфонический оркестр Bravura из США (дирижёр Маэстро Лин).





Организатор Symphony Open-Air «Sova» – Белгородская филармония обещает гостям праздника роскошный культурный отдых в удивительно красивом месте. В программе мероприятия – классическая музыка и саундтреки к культовым кинофильмам и рок-хиты в симфонической обработке. Участников опен-эйра также ждут квест на территории замка «В поисках белой совы счастья», праздничный фуршет и интерактивные зоны активности.

Фестиваль пройдёт 7 июля. Для гостей обязательно соблюдение дресс-кода: необходимо быть одетым во всё белое.