В Белгороде:

На территории белгородского замка пройдёт первый симфонический опэн- эйр

10:38
04 Мая 2017
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Перед гостями праздника выступят симфонический оркестр Белгородской филармонии (дирижёр Дмитрий Филатов) и молодёжный симфонический оркестр Bravura из США (дирижёр Маэстро Лин).

замок

Организатор Symphony Open-Air «Sova» – Белгородская филармония обещает гостям праздника роскошный культурный отдых в удивительно красивом месте. В программе мероприятия – классическая музыка и саундтреки к культовым кинофильмам и рок-хиты в симфонической обработке. Участников опен-эйра также ждут квест на территории замка «В поисках белой совы счастья», праздничный фуршет и интерактивные зоны активности.

Фестиваль пройдёт 7 июля. Для гостей обязательно соблюдение дресс-кода: необходимо быть одетым во всё белое.


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