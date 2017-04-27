На субботнике в Центральном парке Белгорода высадят 550 деревьев и кустарников

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В соответствии с распоряжением главы города Константина Полежаева, санитарный порядок в парках, рощах и других объектах будут наводить 29 апреля.

Миссию озеленения Центрального парка культуры и отдыха возложили на депутатов Белгородского городского Совета, сотрудников администрации города, общественных деятелей и активистов. Было определено две зоны для проведения посадочных работ.

150 саженцев ясеня, клёна, берёзы, рябины, каштана, черёмухи, акации и сумаха появится на участке около центральной входной группы в парк со стороны улицы Островского, ещё 260 высадят в районе административного здания со сценой.

Помимо этого в парке «поселятся» 140 кустарников чубушника, бирючицы и форзиции.

Горожан приглашают присоединиться к экологическому субботнику и навести порядок возле своих домов, во дворах и на территории гаражных массивов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 29 апреля также планируется масштабная уборка Архиерейской рощи.