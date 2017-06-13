В Белгороде:

На станции Крейда в Белгороде появится современный пешеходный переход

16:10
13 Июня 2017
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Сейчас РЖД в рамках реализаций ведомственной программы «Предупреждение травматизма граждан» проводит на этом объекте проектно-изыскательные работы.

Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, новый пешеходный переход будет оборудован звуковой и световой сигнализацией.

станция Крейда

В прошлом году железнодорожниками региона построены и введены в строй модернизированные пешеходные переходы на остановочном пункте «Салют» в Белгороде и на станции Наумовка Белгородского района.

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