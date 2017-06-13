На станции Крейда в Белгороде появится современный пешеходный переход

16:10

Сейчас РЖД в рамках реализаций ведомственной программы «Предупреждение травматизма граждан» проводит на этом объекте проектно-изыскательные работы.

Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, новый пешеходный переход будет оборудован звуковой и световой сигнализацией.







В прошлом году железнодорожниками региона построены и введены в строй модернизированные пешеходные переходы на остановочном пункте «Салют» в Белгороде и на станции Наумовка Белгородского района.