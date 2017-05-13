В Белгороде:

На Соборной площади в Белгороде прошёл «Парад профессий»

17:04
13 Мая 2017
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Выставка-ярмарка собрала 33 техникума и колледжа Белгородской области, Белгородский институт искусств и культуры, универсальную научную библиотеку, более 30 якорных работодателей, а также около 3000 школьников 7-11 классов.

«Парад профессий» призван ознакомить молодёжь с вакансиями и спецификой предприятий и помочь будущим абитуриентам выбрать профессию. Программа праздника началась с представления всех учебных заведений и их руководителей.

Все обязательно выберут себе достойную профессию и умело ею овладеют, и тогда у нас в Белгородской области и образование, и медицина, и дороги станут лучше.

Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Каждое предприятие разбило на площади свою палатку с рекламными баннерами и листовками, рассказывающими о профессии, представители организаций подготовили творческие номера и выступили на большой сцене.

Школьников учили разбирать машину, показывали компьютерные программы, знакомили с техническими достижениями, проводили с ними социальные опросы, тренинги и мастер-классы. Дети пообщались со специалистами службы занятости населения, узнали о работе учреждений системы СПО и прошли экспресс-диагностику, то есть получили первичные данные о своих способностях.

На выставке-ярмарке гости могли приобрести продукцию участников: выпечку, изделия художественной ковки, произведения прикладного творчества и многое другое.

Организатор мероприятия – департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

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