На пути к новому альбому в Белгороде выступила группа «Элизиум»

20:59

«Последние космические романтики» на концерте в partybar ReMix исполнили как уже известные свои хиты, так и композиции с нового альбома под рабочим названием «Яды», который готовится к выходу этой осенью.

В этом туре мы играем по городам, где давно не выступали. В Белгороде играли последний раз шесть лет назад. Мы и своё 20-летие здесь не играли, и альбом, который выходил в 2014 году «Снегири и Драконы», мы его здесь тоже не играли. Дмитрий Кузнецов

«Элизиум»

Группа образовалась в 1995 году в Нижнем Новгороде, а популярность на просторах России и ближнего зарубежья приобрела после выхода в 2002 году второго альбома «Все острова», где присутствовал одноимённый радио-хит. За основу своего стиля музыканты взяли ска-панк, который тогда обрёл в России свою вторую волну популярности, в той или иной степени его исполняли «Ляпис Трубецкой», «Ленинград», «Леприконсы», отдельные песни в этом стиле вошли в репертуар панк-ветеранов «Тараканы!» и «Наив».

Однако в песнях нижегородцев присутствовали и регги, метал, джаз, сёрф-рок, кантри, советская эстрадная музыка. После выхода следующего альбома «Космос», пронизанный космическим звуками и тематикой песен, стиль команды определяли как «космос-рок».

Мы за науку, за технический прогресс, против мракобесия. Наш культ – космос, как стремление человечества в будущее. Также в нашей «тусе» слово «космос» означает, что-то очень хорошее – «Я в космосе», «Это просто космос» и т.д. Дмитрий Кузнецов

Сейчас в составе «Элизиума» играет основатель команды Дмитрий Кузнецов; вокалист Александр Телехов, выступающий практически с самого начала; клавишник, басист и вокалист Егор Баранов, подростком ходивший на ранние концерт команды, а также относительные новички - Максим Бурмаков, (ударные), Тимофей Осетров (труба), и Александр Легасов (гитара). Последний полноценный альбом вышел в 2014 году, сейчас записывается новый материал, и уже вышел предваряющий его макси-сингл «Не верю».

Новый альбом по стилистике будет «Элизиум», но он будет более злой, меньше романтики и лирики, всяких соплей. Дмитрий Кузнецов

На концерте в Белгороде, команда исполнила как новые песни, так и все знаменитые хиты «Улетай», «Правда-Ложь», «Самолёты», «Стрелки на часках», «Обратная сторона Луны». Свой энергетический сет группа разбавила акустическими вставками, когда несколько песен, в том числе, и «Все острова» солист Александр Телехов исполнил под гитару.

У нас акустика – нечто эксклюзивное, полуэксклюзивное. В основном акустические сеты мы играем в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Такие концерты мы исполняем расширенным составом – и дополнительная духовая секция, и скрипка. Несколько раз мы играли в Москве акустику 2 января, что как раз подходит под состояние публики. Дмитрий Кузнецов

Белгородский концерт стал традиционным по энергетике выступлением нижегородской команыд. Группа получила отличный приём публики, притом большинство из собравшихся были уже «проверенные временем» поклонники, прошедшие первые фестивали «Нашествие» и заставшие «Наше радио» в белгородском эфире. Большинство хитов исполнялись вместе с публикой, на особо активных вещах было много слэма и краудсёрфинга. За такой приём музыканты отблагодарили возможностью взять автограф и сделать памятные снимки.