На «Первый летний забег» приглашают жителей и гостей Белгорода

11:45

Мероприятие пройдёт 3 июня в рамках проекта «#Янаспорте31» от областного Центра молодёжных инициатив.

Спортивный праздник начнётся с разминки для мужчин и женщин. Затем всех участников ждёт забег на 3 км. Во время «Первого летнего забега» также планируется установить рекорд в армейском жиме и посоревноваться в альтернативных забегах.

Помимо этого состоится церемония награждения победителей конкурса социальных видеороликов и мотивационных постеров «#Янаспорте31», рассказали в пресс-службе управления молодёжной политики Белгородской области.

Спортивный праздник состоится на площадке перед ЦМИ. Начало – в 11:00.