В Белгороде:

На Пасху белгородцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

10:39
11 Апреля 2017
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Для удобства горожан после ночного богослужения власти планируют подать автобусы и троллейбус к Преображенскому и Смоленскому храмам.

К церквям транспорт подойдёт в 2 часа. Забрав пассажиров, он последует в двух направлениях.

От Смоленского собора автобус будет двигаться по проспекту Славы, улицам Вокзальной, Преображенской, Богданке, Щорса, Конева, Будённого, Губкина, Щорса, Богданке до остановки Швейная фабрика.

От Преображенского собора общественный транспорт повезёт горожан по улицам Преображенской и Богданке до аэропорта.

Троллейбус  также в 2 часа заберёт пассажиров на перекрёстке улиц Преображенской и Попова. Он отправится по улицам Попова, Мичурина, Садовой и Железнякова.

Также на Пасху белгородцы с 8 до 17 часов смогут бесплатно доехать до городских кладбищ. До Ячнево будут ходить автобусы маршрутов 7,8,15,17,10 и 10у и троллейбус № 5 до перекрёстка улиц Садовой  и Железнякова.

До юго-западного кладбища желающие смогут добраться автобусом маршрута 229у (Стадион – улица Сумская – Юго-западное кладбище).

На кладбище по улице Трунова горожане доберутся автобусом № 9а (Энергомаш – улица Зесечная).

Автобусы № 24 (Стадион – улица 8 Марта – улица Орлова) и № 24а (БГТУ – улица Орлова) довезут желающих к кладбищу на улице 8 Марта.

На общественном транспорте, работающем бесплатно, разместят таблички «Бесплатно», сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

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