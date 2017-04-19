На окраинах Белгорода появился ускоренный мобильный интернет МТС

16:31

С апреля мобильный интернет 4G на скорости до 150 Мбит/с доступен в районе ТРЦ «Сити Молл Белгородский», а также в посёлках Дубовое и Разумное.

Развитие связи «четвёртого поколения» входит в число приоритетных задач МТС в Белгородской области. Одним из важных направлений этой работы мы считаем расширение сети LTE-A. Пригород Белгорода традиционно становится самым «качающим» районом области, поэтому «продвинутая» связь появилась именно там, где она действительно востребована. В течение 2017 года мы продолжим развивать связь 4G в регионе. Гузель Галеева

директор белгородского филиала МТС

Скорости продвинутого мобильного интернета 4G позволяют без задержек смотреть онлайн фильмы в высоком разрешении, работать удалённо, пересылать «тяжёлые» файлы и пользоваться другими преимуществами высоких скоростей мобильной передачи данных. Преимущество технологии заключается в том, что связь LTE-A не уступает в скорости домашнему интернету и при этом позволяет оставаться мобильным и пользоваться связью не только дома, но и там, где нет проводного интернета.

Как сообщает пресс-служба МТС Центрального региона, ранее связь LTE-A стала доступна в городах Валуйки и Алексеевка. В целом, в настоящее время воспользоваться LTE-связью МТС могут жители более 70 населенных пунктов Белгородской области. МТС развивает сеть 4G в регионе в диапазонах 2600 МГц и на «голосовых частотах» 1800 МГц. Связь «четвёртого поколения» доступна уже примерно 70 % жителей области. С начала 2017 года связь 4G появилась в сёлах Роговатое, Шаталовка, Лапыгино, Гостищево, Нежеголь и Нижние Пены.