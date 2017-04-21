На одну вакансию в Белгородской области в среднем претендуют семь человек

12:54

В Белгородском госуниверситете открылся межрегиональный кадровый форум. Дискуссионная площадка для кадровиков заработала в седьмой раз.

Сегодня, 21 апреля, в «Интерфаксе» организаторы и участники форума рассказали о его задачах.

Форум – уникальная площадка, где специалисты в области кадрового менеджмента могут обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы. Мы по себе чувствуем, что ситуация с формированием персонала, его развитием меняется. Сегодня не работают подходы, которые были вчера, завтра будут нужны новые. Поэтому очень важно обсудить текущую ситуацию, увидеть тенденции и понимать, что нужно делать. Александр Маматов

проректор по учебной работе НИУ «БелГУ»

По наблюдению проректора вуза, сейчас при большом выборе претендентов всё сложнее найти кадры, которые в полной мере соответствуют требованиям организации. Поиск путей преодоления подобных сложностей – одна из главных задач кадрового форума.

Мы решили посвятить этот форум персонал-технологиям. Это инструмент, который позволяет организации наиболее эффективно достигать своих целей. Мы поменяли подход к организации форума. Он пройдёт в течение двух дней. Мы поговорим о подборе, адаптации, формировании резерва, оценке сотрудников. Наталья Говоруха

исполнительный директор Высшей школы управления НИУ «БелГУ»

Также участники форума займутся выработкой эффективных методик обучения, развития, мотивации персонала.

К общению приглашено множество профильных экспертов. Ожидается участие порядка 80-90 представителей различных компаний, HR-служб из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа, Тамбова, Орла. Они представляют самые разные сферы экономики: сельское хозяйство, строительство, услуги, финансы, «социалку».

Если применять в России зарубежные HR-технологии по образованию, то на нашу действительность не всё это ложится. Очень многие вещи нужно корректировать. К этим проблемам приводит наша специфическая ментальная модель. HR-прикладники это прекрасно знают. Кадровый потенциал действительно везде падает. Образование стало слабым в связи с геополитическими проблемами. Компании вынуждены доводить до ума выпускников вузов. Наталья Севостьянова

эксперт Национального союза кадровиков

Как считает Наталья Севостьянова, форум призван наладить взаимодействие между кадровиками с целью выработки эффективных подходов к решению назревших проблем.

По словам представителя компании HeadHunter Евгении Самборской, рынок труда Белгородской области находится в общероссийском тренде.

На одну вакансию приходится большое количество резюме, но несмотря на это, компаниям тяжело выбрать подходящего человека. Нужно применять действенные методики оценки, мотивации персонала. Надеюсь, форум поможет понять, как нам дальше жить в такой ситуации, какие инструменты помогут решить поставленные задачи по работе с персоналом. Евгения Самборская

руководитель направления продаж по Белгородской области компании HeadHunter

На одну вакансию в Белгородской области сейчас приходится в среднем семь человек. Среднероссийская цифра – восемь претендентов.