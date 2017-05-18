На бульваре Юности в Белгороде водитель «Рено» сбил велосипедиста на встречной полосе

11:53

Мужчина с травмами доставлен в горбольницу № 2.





ДТП произошло в 00:33 17 мая. Водитель «Рено Логан» наехал на 31-летнего велосипедиста, ехавшего по встречной полосе.

В 15:35 на трассе Северный подход к Белгороду в Белгородском районе водитель «Ситроена» сбил 21-летнего молодого человека, шедшего через дорогу по «зебре». Пешеход получил телесные повреждения, сообщает региональное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД