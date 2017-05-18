В Белгороде:

На бульваре Юности в Белгороде водитель «Рено» сбил велосипедиста на встречной полосе

11:53
18 Мая 2017
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Мужчина с травмами доставлен в горбольницу № 2.

авария с велосипедом

ДТП произошло в 00:33 17 мая. Водитель «Рено Логан» наехал на 31-летнего велосипедиста, ехавшего по встречной полосе.

В 15:35 на трассе Северный подход к Белгороду в Белгородском районе водитель «Ситроена» сбил 21-летнего молодого человека, шедшего через дорогу по «зебре». Пешеход получил телесные повреждения, сообщает региональное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД


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