На Аллее выпускников в Белгороде посадили клён ложноплатановый

12:21

Выпускники 2017 года по доброй традиции посадили возле Белгородского Дворца детского творчества ещё одно дерево.

Торжественная церемония началась с музыкального приветствия ансамбля эстрадного танца «Сувенир». А поздравил детей с этим событием директор Научно-методического информационного центра Алексей Журавлёв.

Посадка дерева – это символ новой жизни, нового витка в вашей жизни. Мы надеемся, что на этом этапе жизненного пути вы правильно выберете траекторию личностного и профессионального развития. Остаётся только пожелать вам успехов, новых побед, удачи и всего самого хорошего. Алексей Журавлёв директор научно-методического информационного центра

По информации пресс-служба городской администрации, права высадить дерево в этом году удостоились пятеро выпускников лицея № 32.

Отметим, что Аллея выпускников была заложена в Белгороде в 2015 году. Первым на ней был посажен платан клёнолистный – символ мудрости (именно под этим деревом разворачивается один из диалогов Платона).

Два следующих дерева – разновидности клёнов. В будущем планируется появление перед Белгородским Дворцом детского творчества кленовой аллеи. Для каждого выпуска подбирается клён новой разновидности. В текущем году выпускники посадили клён ложноплатановый, или явор.

Фото администрации Белгорода