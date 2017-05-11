Мужчины в шотландских юбках выиграли Кубок чемпионов КВН

16:09

10 мая на сцене Центра молодёжных инициатив собрались лучшие команды Белгородской области, чтобы побороться за кубок чемпионов КВН.



«Пятый элемент», «Сборная технолога», «Убойная сила» и «ПаЛеВо» тряхнули стариной. И «Голова» присоединилась к ним. По традиции комады прошли три этапа шуток. Первым стал конкурс «Приветствие». Команды шутили о Белгороде и международных отношениях; о своих жёнах и детях, вспоминали золотые годы с КВН и говорили о том, как им живётся без него.

Далее – «Разминка», которую поделили на две части: первая с креативным названием «Карапульный биатлон» – песенный конкурс, где все команды должны были спеть весёлую песню и после каждого круга могли получить по 0,1 балла.

Команда «Пятый элемент» посвятила специально «нашему маю» песню про гололёд: «А бабушка с дедушкой шмяк-шмяк-шмяк-шмяк...».

Вторая часть – вопросы зрителей, где болельщики спрашивали об искусственных неровностях, книге рекордов России и многом другом. Самый смешной вопрос, по версии членов жюри, был одарен призом: билетом на концерт TOP STAND UP, который пройдёт 21 мая. Его же разыгрывали и по номеру телефона.

В предыдущем конкурсе, в «Карапульном биатлоне», только сборная технолога пела песни на память. Почему так сложилось, что у самой возрастной команды лучшая память?

Голова: Дружище, стресс и возраст. С кем не бывает?

Технолог: Нам просто бумажки некуда прятать.

Убойная сила: Походу таблетки ещё не отпустили.

Пятый элемент: Ребят, у вас там повываливалось что-то. (Показывает листы.)

Ведущий: А зачем ты их поднимал? Где они там могли хранить?

ПаЛеВо: Зато у них со скоростью проблемы (Медленно отходит.)

Ведущий: У вас походу тоже.

Финальный конкурс – музыкальный номер прошёл массово. Например, команда «Голова», представляющая «разлив 2016 года», устроила батл с The first crew. Мушкетёры «Пятого элемента» побывали в квест-комнате Форт Боярда со времён Александра Дюма. «Убойная сила» выступила с песней и танцами от бича современного общества – проблемы лишнего веса.

«Сборная технолога» и вовсе вышла на музыкальном номере только в финальной песне. Дети участников выступили за родителей и удивили зрителей песней брутальных мачо, киданием со сцены кукол и ноутбуков.

– Вот папа мой вчера включил, а там для взрослых.

– А ты маме расскажи.

– Нет, он мне куклу обещал. Да, папа? (Летит кукла и падает на пол.)

– А я знаю, где у бати заначка. Он мне ноутбук обещал (Летит ноутбук и, падая на пол, разбивается.)

– Хорошо, что он тебе сестрёнку не пообещал.



Мужчины в шотландских юбках из «Сборной технолога», чьи выступления сопровождались национальной музыкой, вместе с детьми забрали кубок. Андрей Чесноков и Ким Гандоян вручили награду победителям, набравшим 16,6 баллов.

Это было такое нереальное противостояние. Казалось бы, взрослые люди, а ведут себя, как дети. Но дети показали, что КВН будет продолжаться, КВНу быть, и они достойно приняли эту эстафету. Андрей Чесноков член жюри

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