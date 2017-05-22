В Белгороде:

Музей криминалистики открыли в Белгородском госуниверситете

14:07
22 Мая 2017
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В его экспозиции представлена криминалистическая техника, предназначенная для экспертизы вещественных доказательств, а также огнестрельное оружие и образцы холодного оружия.

Музей криминалистики – это подарок ко дню основания Юридического института НИУ «БелГУ». В числе уникальных экспонатов – документы с оригиналами почерка руководителей России в разные исторические эпохи.

В честь его открытия директор Юридического института Евгений Тонков подарил музею макет ручной оборонительной гранаты Ф-1. Кроме того, руководство института предложило учёному совету НИУ «БелГУ» назвать музей в честь сыщика Ивана Путилина, сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии участвовали Герой России и полковник Алексей Романов, ветеран боевых действий в Афганистане и паралимпиец Танаткан Букин, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе Егор Навроцкий, а также председатель Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»


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