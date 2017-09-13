Мусор загорелся рядом с железной дорогой в Белгороде

17:29

Возгорание произошло на 60 м2. По словам очевидцев, мусор горел в метре от железной дороги в посадке.

Сегодня, 13 сентября, в 13:24 на телефон Центра управления в кризисных ситуациях поступил звонок о возгорании. По информации пресс-службы главного управления МЧС России, предоставленной информационному агентству «Бел.Ру», на этой площади горели мусор, сухая трава и брёвна. К ликвидации возгорания привлекались 20 огнеборцев и 4 единицы техники. Они справились с огнём в 14:20.

В результате пожара железнодорожные шпалы оказались промаслены. Сейчас их промывают.

Фото из социальной группы «Белгород Авто» во «ВКонтакте»