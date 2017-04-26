Молодые учёные Белгорода показали свои разработки на Дне инноваций

16:23

Сегодня, 26 апреля, в бизнес-пространстве «Контакт» состоялась выставка «Проекты и разработки молодых учёных и малых инновационных предприятий Белгородской области».

Свои разработки презентовали более 50 инновационных компаний и молодых учёных региона. Так, были представлены беспилотные летательные аппараты, детальные макеты биогазовой станции и реактора, криоаппликаторы и криофены, параметрическая матрица корпуса для гоночного болида и многое другое. Все инновационные наработки разделилась по сферам: строительство, медицина, сельское хозяйство, ветеринария и информационные технологии.

2017 год объявлен в Белгородской области Годом качества, поэтому более 50 предприятий на этой площадке представят свои качественные разработки, продукты в медицине, ИТ-технологии, в энергосбережении, производстве строительных материалов, промышленности. Ирина Корнейчук

первый заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области

Информационное агентство «Бел.Ру» рассказывает о двух изобретениях.

Бионический протез кисти: каждый палец управляется отдельно

Студенческое конструкторское бюро Белгородского госуниверситета на выставке представило два проекта: робот телеприсутствия «Пегасик» и бионический протез кисти руки. Последнее изобретение в рамках магистерской работы разработали Андрей Гладышев и Анастасия Попова.

Рынок протезов достаточно большой и перспективный. В России протезами занимается всего несколько компаний. Мы решили ими заниматься, потому что в этом есть потребность, а у нас есть возможность эту проблему закрыть, так как у нас есть необходимое оборудование для изготовления. Наш подход позволяет управлять каждым пальцем в отдельности. Андрей Алейников

руководитель студенческого конструкторского бюро НИУ «БелГУ»

Работает протез следующим образом: на руку надевается браслет, который состоит из набора специальных датчиков, именно они и позволяют носителю протеза управлять каждым пальцем в отдельности.

При этом на российском рынке есть аналоги изобретения белгородских учёных, но они либо косметические (то есть только имитируют вид руки, но при этом нефункциональны), либо используют АМГ-датчики, которые неудобны при эксплуатации.

Эти датчики регистрируют сигнал мышцы, а мы пошли совершенно по другому пути. У нас нет проблем, связанных со смещением датчика, с тем, что он то работает, то не работает. Андрей Алейников

руководитель студенческого конструкторского бюро НИУ «БелГУ»

Представленный на выставке бионический протез кисти ещё будет дорабатываться, хотя его внешняя составляющая изменится незначительно. Отметим, что протез изготовлен с помощью печати на 3D-принтере.

По словам Андрея Алейникова, молодые учёные сейчас занимаются патентированием своего изобретения. На рынок они могут выйти после того, как учёные защитят свои магистерские диссертации на основе этих разработок.

Криохирургия: как лечит жидкий азот

Метод криохирургии предполагает лечение холодом, то есть жидким азотом. Он наносится на участки тела специальным аппликатором из пористого титана, который остужен до -180° С. При этом холод обезболивает, и медикам не приходится использовать дополнительных препаратов. Многообразие форм аппликаторов позволяет во время операции подойти к любому участку тела. В зависимости от формы аппликатор может держать холод до трёх минут.

Мы это эффективно использовали на лошадях, мелких домашних животных, а сейчас – в эксперименте на крысах, чтобы показать состоятельность этого метода. Криохирургия в ветеринарии используется, но не так широко распространена, как хотелось бы. Это инвазивный метод, это возможность удалять не только папилломы, но и опухоли в носовой полости и ушных раковинах. Светлана Концевая

профессор Белгородского аграрного университета им. В. Я. Горина

Для примера Светлана Концевая рассказала, как проходила операция по удалению папилломы у лошади на внутренней стороне бедра. Животное во время операции стояло, а не лежало на хирургическом столе, как при обычных операциях, и было расслаблено, так как холод успокаивал. Затем после процедуры папиллома сначала воспалилась, а потом начала уменьшаться. В итоге кожный нарост безболезненно отпал сам – лошадь здорова.

Себестоимость операции складывается из нескольких факторов, в том числе нужна ли фиксация животному. Операция для владельца лошади может стоить около 2,5 тыс. рублей, сообщила Светлана Концевая, а весь курс лечения – 5-8 тыс. Специалист отмечает, что это гораздо меньше, чем при традиционном лечении.

За этим будущее. Холод используется для всего. Мы даже пытаемся в холоде сохранить свои яйцеклетки и сперматозоиды, чтобы в будущем иметь потомство. Светлана Концевая

профессор Белгородского аграрного университета им. В. Я. Горина

Светлана Концевая лично использует метод криохирургии на животных. Операции проходят на ветеринарном факультете Белгородского аграрного университета им. В. Я. Горина. В России такой метод применяется в Москве.

Возможности есть у всех. Приобрести азот и аппликаторы не так дорого. Но не все занимаются прогрессивными вещами, а используют традиционные методы. Светлана Концевая

профессор Белгородского аграрного университета им. В. Я. Горина

Кстати, такой метод уменьшает число рецидивов после болезни. Но чтобы его развивать, необходимо заниматься только криодеструкцией.

Кроме аппликаторов из титана, есть у белгородских ветеринаров и криофены, которые наподобие аэрозолей распыляют холод. Их можно использовать при лечении воспалений.

Организаторами мероприятия выступили департамент экономического развития области и Белгородский региональный ресурсный инновационный центр.

Фото автора