Молодой водитель попал в больницу после столкновения двух иномарок у Энергомаша в Белгороде

10:31

ДТП произошло около 19 часов 1 февраля на пересечении малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Котлозаводской.

Выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель «Киа Рио» не уступил проезд автомобилю «Фольксваген Пассат». В результате столкновения 30-летний водитель последней иномарки госпитализирован в горбольницу № 1 Белгорода.

В этот день также пострадала 44-летняя жительница города. На «зебре» на пересечении улиц Октябрьской и Н. Чумичова в 16 часов её сбил «Фольксваген Джетта». К счастью, пешеход получила несерьёзные травмы. После оказания медицинской помощи в травмпункте № 2 женщину отпустили на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Белгородской области.