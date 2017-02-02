В Белгороде:

Молодой водитель попал в больницу после столкновения двух иномарок у Энергомаша в Белгороде

10:31
02 Февраля 2017
979
0

ДТП произошло около 19 часов 1 февраля на пересечении малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Котлозаводской.

Выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель «Киа Рио» не уступил проезд автомобилю «Фольксваген Пассат». В результате столкновения 30-летний водитель последней иномарки госпитализирован в горбольницу № 1 Белгорода.

В этот день также пострадала 44-летняя жительница города. На «зебре» на пересечении улиц Октябрьской и Н. Чумичова в 16 часов её сбил «Фольксваген Джетта». К счастью, пешеход получила несерьёзные травмы. После оказания медицинской помощи в травмпункте № 2 женщину отпустили на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

12673
Сильные морозы ждут жителей Белгородской области на выходных
8977
105 тысяч рублей отсудила жительница Белгорода за бракованный смартфон
8695
Одежда в одном из магазинов Белгорода может вызвать серьёзные заболевания
7162
Пропавшего в Белгороде мужчину ищут на реке и стройке
7155
Фура перегородила дорогу машине скорой помощи во дворе в Белгороде
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика