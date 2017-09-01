В Белгороде:

Митинг, посвящённый памяти жертв Беслана, прошёл в Белгороде

16:42
01 Сентября 2017
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Он состоялся на базе БГТУ им. В. Г. Шухова сегодня, 1 сентября.

Ровно 13 лет назад – 1 сентября 2004 –  террористы захватили школу в Беслане (Северная Осетия). В течение двух дней в плену находилось более 1100 человек. В результате штурма школы погибли 334 человека, 186 из них – дети.

Память об этом чудовищном злодеянии до сих пор отдаётся в сердцах не только граждан России, но и всего мирового сообщества. Сегодня участие каждого из нас в этом митинге – свидетельство нашей с вами непримиримой позиции в борьбе с международным терроризмом. Это означает, что террористы не добились и никогда не добьются своей цели – устрашения мирных людей. Борьба с терроризмом всегда будет проводиться без всяких компромиссов в тесном единстве всех прогрессивных сил.

Владимир Борисовский
проректор по безопасности БГТУ им. В. Г. Шухова

Память жертв терроризма участники митинга почтили минутой молчания, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы БГТУ им. В. Г. Шухова


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