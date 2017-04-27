В Белгороде:

Митинг на Первомай: центр Белгорода перекроют с 7 часов утра

08:31
27 Апреля 2017
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С 23:00 30 апреля на четырёх центральных улицах будут запрещены стоянка и парковка транспорта.

Согласно распоряжению главы администрации областного центра Константина Полежаева, оставить автомобили нельзя будет по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по улице Победы от улицы Попова до Театрального проезда, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области и от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда, от улицы Попова до Театрального проезда в районе здания правительства Белгородской области.

С 07:00 1 мая из-за шествия и митинга представителей трудовых коллективов предприятий, организаций и образовательных учреждений региона эти же участки улиц на время станут исключительно пешеходными. Все ограничения будут сняты сразу после окончания мероприятий.

Водители могут объехать перекрытые улицы по проспекту Славы.

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