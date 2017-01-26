Межвузовский бал прошёл в Татьянин день в Белгородском госуниверситете

18:01

Мероприятие традиционно проводится в праздник всех российских студентов, 25 января.

Межвузовский студенческий бал состоялся в концертном зале социально-теологического факультета НИУ «БелГУ». Участников и гостей праздника приветствовала проректор по культурно-воспитательной деятельности вуза Светлана Острикова, отметив, что бал стал кульминацией всех праздничных мероприятий в Татьянин день.

В вихре вальса кружилось несколько десятков пар – представители лучших бальных коллективов региона и студенты БелГУ, БелГАУ им. В. Я. Горина, БУКЭП, БЮИ им. И. Д. Путилина и БГТУ им. В. Г. Шухова. Пары танцевали полонез, польку знакомств, венский вальс, па-де-грас, вальс-гавот, фигурный вальс и даже поиграли в ручеёк.

Активными участниками праздничной программы стали творческие коллективы БелГУ: вузовский академических хор, шоу-группа «Эксклюзив», ансамбль бального танца «Белогорочка», балет «Мариданс», ансамбль «Терпсихора».

Всем Татьянам были вручены в подарок розы, после чего руководители творческих коллективов получили благодарственные письма из рук Светланы Остриковой.

В завершении вечера все пары закружились в большом вальсе, рассказали в пресс-службе БелГУ.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»