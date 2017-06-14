Международный день йоги в Белгороде отпразднуют бесплатным мастер-классом

17:34

Общегородская практика йоги начнётся в 11:00 18 июня на площадке перед ЦМИ.

Международный день йоги пройдёт в областном центре в третий раз. Посетить бесплатное занятие может любой желающий, независимо от возраста и физической подготовки. Параллельно с мастер-классом для взрослых на отдельной площадке будет организована йога для детей и подростков.

Празднование Дня йоги проходит по инициативе Посольства Индии в России. Ведущими мероприятия станут сертифицированный йога-инструктор Олеся Поддубная и детский педагог Алина Мерцалова.

Для занятия необходима удобная одежда, а также коврик для йоги, туристический мат или подстилка. Среди посетителей мастер-класса будут разыграны абонементы в студию йоги.