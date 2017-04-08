Мэр Белгорода посадил деревья в Центральном парке
8 апреля прошёл областной субботник. Белгородцы вышли посадить деревья, очистить участки от мусора, навести порядок в лесах и на приречных территориях.
Субботники – неотъемлемая часть города, мы не отходим от этой традиции. При эксплуатации парк потерял большое количество деревьев, и сегодня со всем депутатским корпусом, с партиями решили посадить здесь деревья. Парк – это «лёгкие» города, необходимо, чтобы это место было обустроенным, чистым и ухоженным.
Константин Полежаев
мэр Белгорода
В Центральный парк съехалась городская молодёжь, школьники, депутатский корпус и глава администрации. Всего посадили 180 саженцев ясеня, каштана, черёмухи, кустарников жасмина и спиреи.
Так как я учусь на эколога, то естественно, приветствую такую инициативу и поддерживаю. Сегодня, мы, студенты БГТУ им. В. Г. Шухова, приехали сделать наш город чуточку лучшеПосадка деревьев в этой части города началась ещё осенью, тогда были посажены хвойные растения, которые успешно прижились, и уже являются частью парка.
Анна Колесникова
студентка БГТУ им. В. Г. Шухова
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Все должны участвовать в озеленении и благоустройстве нашей территории. Парк – рекреационная зона отдыха, здесь обязательно должны быть тихие зелёные зоны. Субботники – отличная возможность напомнить человеку, что он должен быть чуточку ближе к природе.
Вера Порхун
член экологической партии «Зелёные»