Мэр Белгорода Константин Полежаев: планов по сносу пятиэтажек в городе нет

17:03

Об этом глава областного центра рассказал во время встречи со студентами БГТУ им. В. Г. Шухова.

Константин Полежаев от имени администрации Белгорода поздравил БГТУ имени В. Г. Шухова с признанием опорным вузом страны, пожелав оставаться основой региона в развитии образовательного и научного потенциала.

Глава города также предложил новые направления сотрудничества с университетом, среди них – конкурс по благоустройству и функционированию Соборной площади, институт кураторства над проведением капитальных ремонтов домов, благоустройства дворов, общественных зон и ремонтов городской улично-дорожной сети, доработки транспортной маршрутной сети, паспортизация благоустройства предприятий областного центра.

Константин Полежаев подчеркнул, что такое сотрудничество – возможность получить уникальный практический опыт от начала работ до их окончания, который нельзя приобрести в аудитории.

Затем настала очередь студентов задать свои вопросы мэру. Учащиеся поинтересовались программой реновации пятиэтажек. Константин Полежаев ответил, что планов по их сносу в городе нет, но в будущем из‑за окончания срока эксплуатации необходимо будет провести обследование некоторых панельных домов для укрепления их металлоконструкциями.

На вопрос о строительстве канатной дороги глава Белгорода отметил, что строить её не будут, так как для города главное – ремонт и развитие существующих. Отвечая на вопрос о трудоустройстве выпускников вуза, Константин Полежаев пригласил их участвовать в конкурсе на вакантные должности в профильные управления и департаменты муниципалитета и подрядные организации Белгорода.

Вопросы студентов также касались любимых предметов во время обучения, рецептов самореализации, помощи в реализации проектов, получивших гранты, сообщает пресс-служба администрации областного центра.