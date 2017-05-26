Мемориальная доска имени народного артиста РСФСР Владимира Бондарука открыта в Белгороде

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26 мая в день рождения народного артиста у его дома по улице Князя Трубецкого собрались друзья, коллеги и семья, чтобы увековечить его имя.

С именем Владимира Бондарука связан целый этап в истории белгородского драмтеатра, большая его часть. Каждая роль Бондарука становилась событием, откровением. Его роли стали золотым фондом театра: роль Будулая в спектакле «Цыган», Прохора Громова в «Угрюм-реке», Виктора в «Варшавской мелодии» и многие других. 40-летний творческий путь с ним прошёл художественный руководитель БГАДТ им. М. С. Щепкина.

Бондарук принадлежал культуре, власти – никогда. Он собиратель всех, человек достоинства, уважения и помощи. Он первый народный артист из нашей области. Он корона нашего театра. Память о нём останется навсегда. Он наш помощник: мы оглядываемся в его прошлое, он даёт нам советы. Виктор Слободчук художественный руководитель БГАДТ им. М. С. Щепкина

Владимир Васильевич внёс большой вклад в развитие белгородского драмтеатра как ведущего коллектива театральной России, он сыграл около 150 ролей. В 1971 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 1984 он первым из артистов Белгородской области получил звание «Народный артист РСФСР».

Театр для актёра – храм, святилище, всё принадлежит сцене. Владимир Васильевич всем своим творчеством подтвердил это. Он покорял талантом, интеллигентностью, тонким юмором. Его называли «солнечным дождём», он блестящий артист, надёжный товарищ и партнёр. Марина Русакова народная артистка России

Но главная его награда – любовь публики. Белгородские зрители с большим интересом посещали спектакли с его участием, коллеги высоко ценили и уважали. Свою лепту в увековечение имени артиста внёс скульптор Дмитрий Горин – автор мемориальной доски.

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