Медалисты Белгорода получат по 5000 рублей за отличную учёбу

15:18

Денежные поощрения зависят не только от отличного аттестата, но и результатов ЕГЭ.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Белгорода Константин Полежаев вчера, 14 июня. Согласно документу, на эти цели управлению образования администрации областного центра выделено свыше 1 млн рублей.

При этом такие поощрения касаются выпускников школ, гимназий и лицеев 2016-2017 года, которые имеют отличную оценку по всем предметам и успешно справились с ЕГЭ. Предполагается, что их будет 210.