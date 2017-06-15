В Белгороде:

Медалисты Белгорода получат по 5000 рублей за отличную учёбу

15:18
15 Июня 2017
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Денежные поощрения зависят не только от отличного аттестата, но и результатов ЕГЭ.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Белгорода Константин Полежаев вчера, 14 июня. Согласно документу, на эти цели управлению образования администрации областного центра выделено свыше 1 млн рублей.

При этом такие поощрения касаются выпускников школ, гимназий и лицеев 2016-2017 года, которые имеют отличную оценку по всем предметам и успешно справились с ЕГЭ. Предполагается, что их будет 210. 


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