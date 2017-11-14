Медаль Джослина за полувековую борьбу с диабетом впервые получил белгородец

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Награды из Бостона Валентин Арбузов был удостоен за то, что более 50 лет борется с сахарным диабетом.

Белгородец Валентин Арбузов с диагнозом «сахарный диабет первого типа» живёт 56 лет. Заболевание ему диагностировали во время прохождения военной службы в армии, когда ему было 26 лет.

Но заболевание для белгородца не стало приговором. Он работал на заводе «Энергомаш» инженером-технологом. За свою работу был неоднократно премирован, в том числе и государственными наградами за вклад в производство и рационалистические предложения.

На территории Белгородской области никогда прежде не вручалась медаль Джослина за длительную борьбу с сахарным диабетом именно на инсулине. В мире такие медали начали вручаться с 1976 года, на сегодняшний день их вручено чуть более четырёх тысяч. На территории Российской Федерации таких медалей чуть более 20, поэтому нам есть чем гордиться. Елена Казакова

главный внештатный врач-эндокринолог департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Специалисты отмечают, что такой успех борьбы с сахарным диабетом – это заслуга самого больного, его семьи и лечащего врача-эндокринолога.

У меня был не один лечащий врач – порядка десяти человек, которые помогали мне. И никто не подвёл. Спасибо всем врачам, которые помогли мне. Я не только лечился, но и в то же время работал. Самое главное – соблюдать режим, тогда всё хорошо будет. Валентин Арбузов

Сейчас таким лечащим врачом для Валентина Арбузова является врач-эндокринолог городской поликлиники № 2 Татьяна Замыцкая.

Медаль к нам приехала из Бостона, из клиники Джослина. С ними мы списывались через Москву, мы сказали, что у нас есть такой пациент, который прожил более 50 лет на инсулинотерапии. На сегодняшний день это действительно большое достижение, потому что инъекции инсулина и современное лечение появилось не так давно. Мы надеемся, что эта первая медаль положит дорогу к тому, что таких пациентов в Белгородской области будет всё больше и больше. Юлия Бахмутова

главный внештатный врач-эндокринолог Белгорода, заведующая эндокринологическим отделением первой городской больницы

В Белгородской области более 52 тыс. больных, страдающих сахарным диабетом первого и второго типа.

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