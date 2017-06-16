В Белгороде:

Мастер-класс по ремонту фасадов провели для студентов БГТУ им. В. Г. Шухова

10:32
16 Июня 2017
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Стройплощадка, где проходит капитальный ремонт дома по проспекту Богдана Хмельницкого 38, стала местом для производственной практики студентов 1-х и 3-х курсов.

Для них провели мастер-класс по ремонту внешнего фасада здания, а именно: как наносится финишное декоративное покрытие и крепится теплоизоляция.

Это единственно правильный путь, когда мы можем получить грамотного специалиста с практической подготовкой. Мы благодарны администрации города за предоставленную возможность.

Людмила Сулейманова
заведующая кафедрой строительства и городского хозяйства БГТУ им. В.Г. Шухова

Директор Управления капитального ремонта Александр Васищев пояснил, что администрация заинтересована в качественной подготовке кадров строительных специальностей.

По инициативе мэра Белгорода Константина Полежаева, выдвинутой на встрече в БГТУ им. В. Г. Шухова, студенты старших курсов в рамках практики ведут контроль капремонта домов и благоустройства дворов. Они помогают обнаруживать и устранять дефекты на стадии проведения работ.

Подобные мастер-классы будут проводить ещё. Более того, планируют привлекать студентов строительного и механико-технологического колледжей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото пресс-службы администрации города


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