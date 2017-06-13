В Белгороде:

Массовый танцевальный флешмоб состоялся в Белгороде в День России

11:32
13 Июня 2017
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12 июня в парке Победы прошли праздничные концерты, посвящённые Дню России.

На сцене с вокальными и танцевальными номерами выступили самые разные творческие коллективы областного центра: школа современного танца «Имидж», вокальный ансамбль Victory, ансамбль народного танца «Юность Белогорья», хореографический ансамбль «Сокол», студия эстрадного танца «ViVa-DANCE» и т. д.

Прозвучали сольные вокальные композиции в исполнении белгородских артистов Риммы Горюновой, Елизаветы Трухачёвой, Тимура Назриддинова и Карины Белкиной. Со своими оригинальными шутками выступили и финалисты областной лиги КВН «БелОблСмех» «Голова» и «Такси».

После концерта активисты молодёжных коллективов Белгорода провели массовый танцевальный флешмоб под гимн Олимпийских игр – 2014 «Давай, Россия!» и песню Олега Газманова «Вперёд, Россия!». Также во время флешмоба участники акции развернули флаг России.

Фото автора 


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