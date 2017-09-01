В Белгороде:

Массовое академическое шествие прошло по центральным улицам Белгорода

14:51
01 Сентября 2017
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1 сентября, в День знаний, сотрудники и студенты Белгородского государственного университета, гости из иностранных землячеств провели традиционное шествие.

Его сопровождал ректорский духовой оркестр. Дойдя до Соборной площади, демонстранты возложили венки к Вечному огню. Праздничный ход завершился торжественной линейкой на университетской площади, сообщает пресс-служба университета.

С напутственными словами к студентам, преподавателям, родителям и гостям обратился ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин.

Ежегодно мы выпускаем более 6000 специалистов и более 1000 из них получают красные дипломы, но независимо от того, какого цвета будет ваш диплом, я желаю вам, чтобы он стал путёвкой в большую и яркую жизнь! Благодарю профессорско-преподавательский состав университета и всех его сотрудников, которые своей работой пишут историю нашего вуза, одного из лучших университетов в мире! С праздником, друзья!

Олег Полухин

Кульминацией программы стало появление на университетской площади кареты с Королевой знаний. Она попросила ректора НИУ «БелГУ» вручить первокурсникам ключ к знаниям.

Вечером белгородцы увидят концерт «Дискотеки Аварии» и салют (21:00).

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»


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